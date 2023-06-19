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Росія нарощує виробництво ракет із західних компонентів, — Зеленський

президент України Володимир Зеленський
Фото: ОП

Країна-агресорка Російська Федерація попри санкцій налагодила шляхи для закупівлі деталей для ракет, виготовлених в країнах Заходу. Росії вдається тримати поставки таких компонентів на рівні, достатньому для стабільного виробництва ракет.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 19 червня прем’єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку під час телефонної розмови.

"Росія нарощує виробництво ракет із західних компонентів. Під час розмови сказав про необхідність посилення санкційного тиску", — зауважив голова держави.

Лідери також обговорили перебіг бойових дій, оборонні потреби України й подальшу співпрацю для розширення спроможностей України на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї. Зеленський і Сунак також скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО.

"Важливо надати Україні конкретні перспективи членства. Обговорили також кроки з реалізації Формули Миру та підготовки гарантій безпеки для України",  уточнив Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року США та ЄС отримали інформацію про те, що заборонені технології "на мільйони доларів", незважаючи на обмеження, потрапляють до РФ. Це стається через прогалини в санкційній політиці.

Зокрема, відомо, що Росія реімпортує комплектуючі для танків і ракет з М'янми та Індії. Раніше при виробництві зброї РФ покладалася на західні технології, але введені санкції все досить сильно ускладнили. Тому РФ знайшла шляхи обходу.

Автор:
Віта Молодан