Росія нарощує виробництво ракет із західних компонентів, — Зеленський

Країна-агресорка Російська Федерація попри санкцій налагодила шляхи для закупівлі деталей для ракет, виготовлених в країнах Заходу. Росії вдається тримати поставки таких компонентів на рівні, достатньому для стабільного виробництва ракет.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 19 червня прем’єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку під час телефонної розмови.

"Росія нарощує виробництво ракет із західних компонентів. Під час розмови сказав про необхідність посилення санкційного тиску", — зауважив голова держави.

Лідери також обговорили перебіг бойових дій, оборонні потреби України й подальшу співпрацю для розширення спроможностей України на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї. Зеленський і Сунак також скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО.

"Важливо надати Україні конкретні перспективи членства. Обговорили також кроки з реалізації Формули Миру та підготовки гарантій безпеки для України", — уточнив Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року США та ЄС отримали інформацію про те, що заборонені технології "на мільйони доларів", незважаючи на обмеження, потрапляють до РФ. Це стається через прогалини в санкційній політиці.

Зокрема, відомо, що Росія реімпортує комплектуючі для танків і ракет з М'янми та Індії. Раніше при виробництві зброї РФ покладалася на західні технології, але введені санкції все досить сильно ускладнили. Тому РФ знайшла шляхи обходу.