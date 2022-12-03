РФ відправляє частину ракет для ударів по Україні "прямо з конвеєра" - ГУР

Російські окупанти вже використовують стратегічний запас за деякими видами озброєння, а також ракети, виготовлені цього року.

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Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, пише пресслужба ГУР.

"Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, РФ за рахунок того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави", - повідомив він.

Зазначається, що упродовж двох місяців Росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з Білорусі.

Також, за даними воєнної розвідки, тривають перемовини Росії з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ "Смерч" та "Ураган", яких у неї дефіцит.

Також тривають перемовини РФ з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет. За словами Скібіцького, існують відповідні проєкти домовленостей угод між цими країнами, але на сьогодні поставок такого озброєння не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше у ГУР МО повідомляли, що країні-агресору РФ не вистачає своїх власних запасів зброї, тому вона домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет.