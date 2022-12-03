РФ отправляет часть ракет для ударов по Украине "прямо с конвейера" - ГУР

Российские оккупанты уже используют стратегический запас по некоторым видам вооружения, а также ракеты, изготовленные в этом году.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, пишет пресс-служба ГУР.

"Это говорит о том, что некоторые ракеты идут на применение прямо с конвейера. Насколько их хватит, многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, РФ за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства", - сообщил он.

Отмечается, что за два месяца Россия вывозила артиллерийские боеприпасы 122 мм, 152 мм из Беларуси.

Также, по данным военной разведки, продолжаются переговоры России с другими странами по поставкам боеприпасов, ракетному вооружению к РСЗО "Смерч" и "Ураган", которых у нее дефицит.

Также продолжаются переговоры РФ с Ираном по пополнению запасов баллистических ракет. По словам Скибицкого, существуют соответствующие проекты договоренностей соглашений между этими странами, но на сегодняшний день поставки такого вооружения не зафиксированы.

Напомним, ранее в ГУР МО сообщали, что стране-агрессору РФ не хватает своих собственных запасов оружия, поэтому она договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.