Росія реімпортує комплектуючі до зброї і ракет з М'янми та Індії – ЗМІ

Відповідно до даних митного оформлення, Росію підозрюють у викупі військових поставок, які раніше були відправлені до М’янми та Індії. Йдеться про запчастин для танків і ракет.

Видання Nikkei провело аналіз та виявило записи про викуп Росією деталей для танків і ракет, які експортувалися до М’янми та Індії.

Росія реімпортує компоненти для вдосконалення старої зброї, призначеної для використання в Україні, покладаючись на допомогу країн, з якими вона має давні військові зв’язки, оскільки США, європейські країни та Японія заборонили експорт товарів потенційного військового призначення до Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

За інформацією Nikkei, "Уралвагонзавод", який виробляє танки для російських військових, 9 грудня 2022 року імпортував назад військову продукцію з армії М’янми на $24 млн. Ці компоненти були зареєстровані як виготовлені "Уралвагонзаводом".

Митні дані про реімпортовані товари свідчать про те, що компанія викупила 6775 візорів і 200 камер. Скоріш за все, це оптичні пристрої для вимірювання відстані до цілей і прицілювання.

Російський аналітик Міжнародної кризової групи брюссельської аналітичної організації повідомляв, що Росія має на зберіганні багато старих Т-72 танків, які потребують модернізації, але оптика є великою проблемою для російського ВПК.

Раніще при виробництві даного обладнання РФ покладалася на західні технології, але введені санкції все досить сильно ускладнили.

Видання повідомляє, що російське Конструкторське бюро машинобудування, яке займається виробництвом ракет, закупило в Міністерстві оборони Індії загалом шість компонентів для прицілу нічного бачення для ракет "земля-повітря" на 150 тис. доларів США.

Зазначається, що вони викупили своє ж обладнання, яке було виготовлено російською компанією KBM, яка експортувала той самий тип деталей до Індії в лютому 2013 року.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Росія є третім у світі експортером зброї, а найбільшим замовником є ​​Індія, на яку припадає 35% закордонних поставок зброї Росії за останнє десятиліття.