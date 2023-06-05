Россия реимпортирует комплектующие к оружию и ракетам из Мьянмы и Индии – СМИ

Согласно данным таможенного оформления, Россию подозревают в выкупе военных поставок, которые ранее были отправлены в Мьянму и Индию. Речь идет о запчастях для танков и ракет.

Издание Nikkei провело анализ и выявило записи о выкупе Россией деталей для танков и ракет, экспортировавшихся в Мьянму и Индию.

Россия реимпортирует компоненты для усовершенствования старого оружия, предназначенного для использования в Украине, полагаясь на помощь стран, с которыми она имеет давние военные связи, поскольку США, европейские страны и Япония запретили экспорт товаров потенциального военного назначения в Россию с момента ее полномасштабного вторжения в Украина в феврале 2022 года.

По информации Nikkei, "Уралвагонзавод", производящий танки для российских военных, 9 декабря 2022 импортировал обратно военную продукцию из армии Мьянмы на $24 млн. Эти компоненты были зарегистрированы как изготовленные "Уралвагонзаводом".

Таможенные данные о реимпортированных товарах свидетельствуют о том, что компания выкупила 6775 визоров и 200 камер. Скорее всего, это оптические устройства для измерения расстояния до целей и прицеливания.

Российский аналитик Международной кризисной группы брюссельской аналитической организации сообщал, что Россия имеет на хранении много старых Т-72 танков, нуждающихся в модернизации, но оптика является большой проблемой для российского ВПК.

Ранее при производстве данного оборудования РФ полагалась на западные технологии, но введенные санкции все достаточно сильно усложнили.

Издание сообщает, что российское Конструкторское бюро машиностроения, занимающееся производством ракет, закупило у Министерства обороны Индии в общей сложности шесть компонентов для прицела ночного видения для ракет "земля-воздух" на 150 тыс. долларов США.

Отмечается, что они выкупили свое же оборудование, изготовленное российской компанией KBM, которая экспортировала тот же тип деталей в Индию в феврале 2013 года.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия является третьим в мире экспортером оружия, а крупнейшим заказчиком является Индия, на которую приходится 35% зарубежных поставок оружия России за последнее десятилетие.