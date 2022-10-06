Ленд-лиз от оккупантов: армия РФ стала главным поставщиком оружия для ВСУ

Россия стала крупнейшим поставщиком тяжелого вооружения для Украины, опережая США и других союзников. Оставленные российские танки, гаубицы и боевые машины возвращаются против своих бывших владельцев в новых контрнаступательных операциях ВСУ.

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Об этом пишет The Wall Street Journal.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области месяц назад закончилось тем, что сотни единиц российской бронетехники попали в руки украинских военных, ведь российская армия покинула их, убегая со своих позиций.

Часть российской техники была полностью готова к использованию, другая часть прошла ремонтные работы и вернулась на фронт. Танки, автомобили и пушки, которые получили значительные повреждения, были разобраны на запчасти.

Кроме того, россияне оставили большое количество советских артиллерийских снарядов, почти закончившихся в Украине.

"Это стало серьезным усилением для ВСУ и помогло продвигаться дальше на восток, отвоевывая свои земли", - говорится в статье.

Отмечается, что за последний месяц Киев вернул себе более 4000 квадратных миль (около 6500 квадратных км) земли на востоке и активно продвигается на юге.

Один только украинский батальон "Карпатская Сечь", с командованием которого пообщался журналист WSJ, захватил десять современных танков Т-80 и пять 152-мм самоходных гаубиц 2С5 "Гиацинт" после вхождения в город Изюм в прошлом месяце. Трофеев столько, что их некуда девать, говорят командиры.

Начальник штаба украинского артиллерийского батальона на харьковском фронте сказал, что сейчас его подразделение оперирует четырьмя недавно захваченными российскими 152-мм самоходными гаубицами 2С19 "Мста" вместе с пушками американского производства и теперь имеет большое количество боеприпасов советского калибра.

"Россияне больше не имеют преимущества в огневой мощи. Перед наступлением мы разбили все их артиллерийские установки, а затем начали продвигаться так быстро, что они даже не успели заправить и зарядить свои танки, – рассказал офицер. – Они просто скрылись и оставили все".

Таким образом, Россия стала крупнейшим поставщиком тяжелого вооружения для Украины, опережая США или других союзников по этому показателю. Правда, западное оружие обычно более совершенное и более точное.

Всего же, по предварительным оценкам, Украина захватила 460 российских основных боевых танков, 92 самоходных гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 боевых бронированных машин, 44 реактивных системы залпового огня. Это только данные, подтвержденные фото- видеофиксацией, и реальные цифры могут быть гораздо больше.

Западные союзники не отправляли в Украину танки западного производства. Но Киев получил около 230 модернизированных танков Т-72 от Польши и несколько десятков от Чехии.

Издание отмечает, что украинцы быстро научились управлять разными системами вооружений, что облегчило перепрофилирование захваченного российского оружия.

"Если нашим людям удалось научиться пользоваться Panzerhaubitze, Krabs и American Paladins, то освоить российские системы, подобные нашим, совсем не проблема", – заявил Сергей Череватый, полковник Оперативного командования "Восток".

Напомним, 1 октября вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины, наделяющий президента (сейчас Джозефа Байдена) дополнительными полномочиями - принимать решения о поставках и аренде оборонной военной техники Украине, когда это отвечает интересам национальной безопасности США, без долгих бюрократических процедур .