Закон США про ленд-ліз для України набув чинності

В суботу, 1 жовтня, набув чинності закон США про ленд-ліз для України. Про це у своєму Twitter заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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"А (це - Delo.ua) значить - більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої території", - написав Стефанчук.

Закон про ленд-ліз наділяє президента (наразі Джозефа Байдена) додатковими повноваженнями - приймати рішення про постачання та оренду оборонної військової техніки Україні, коли це відповідає інтересам національної безпеки США, без довгих бюрократичних процедур.

Україна при цьому не повинна заздалегідь платити за американські поставки техніки та озброєнь, їй надається відстрочка оплати.

Байден підписав закон про ленд-ліз для України, який спрощує процедуру постачання озброєнь в Україну, 9 травня 2022 року, але почав діяти він лише зараз.

Згідно із законопроєктом, ленд-ліз може бути також використаний для допомоги іншим союзникам США в Східної Європи.

"На 2022 та 2023 фінансові роки президент може уповноважити уряд Сполучених Штатів надавати або передавати в оренду предмети оборони уряду України чи урядам країн Східної Європи, які постраждали від вторгнення РФ в Україну, щоб допомогти зміцнити їхню обороноздатність, захистити їхнє цивільне населення від можливого вторгнення або триваючої агресії з боку збройних сил РФ", – йдеться в законі.

Нагадаємо, попереднього разу закон про ленд-ліз в США приймали у березні 1941 року з ініціативи президента Франкліна Делано Рузвельта, спочатку для допомоги Великобританії, яка вела з Німеччиною. А з жовтня 1941 року США почала надаватись допомогу Радянському Союзу.