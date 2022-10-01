Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу

В субботу, 1 октября, вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. Об этом в своем Twitter заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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"А (это - Delo.ua) значит - больше оружия разного и качественного. Украина непременно вернет себе все свои территории", - написал Стефанчук.

Закон о ленд-лизе наделяет президента (сейчас Джозефа Байдена) дополнительными полномочиями - принимать решения о поставках и аренде оборонной военной техники Украине, когда это отвечает интересам национальной безопасности США, без долгих бюрократических процедур.

Украина при этом не должна сразу платить за американские поставки техники и вооружений, ей предоставляется отсрочка оплаты.

Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который упрощает процедуру поставки вооружений в Украину, 9 мая 2022 года, но начал действовать он только сейчас.

Согласно законопроекту, ленд-лиз может быть также использован для помощи другим союзникам США в Восточной Европе.

"На 2022 и 2023 финансовые годы президент может уполномочить правительство Соединенных Штатов предоставлять или передавать в аренду предметы обороны правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, пострадавшим от вторжения РФ в Украину, чтобы помочь укрепить их обороноспособность, защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны вооруженных сил РФ", – говорится в законе.

Напомним, в прошлый раз закон о ленд-лизе в США принимали в марте 1941 года по инициативе президента Франклина Делано Рузвельта, сначала для помощи Великобритании, которая вела войн с Германией. А с октября 1941 года США стала оказываться помощь Советскому Союзу.