Ленд-ліз від окупантів: армія РФ стала головним постачальником зброї для ЗСУ

Росія стала найбільшим постачальником важкого озброєння для України, випереджаючи США та інших союзників. Захоплені та залишені російські танки, гаубиці й бойові машини повертаються проти своїх колишніх власників у нових контрнаступальних операціях ЗСУ.

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Про це пише The Wall Street Journal.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області місяць тому закінчився тим, що сотні одиниць російської бронетехніки потрапили до рук українських військових, адже російська армія залишила їх, тікаючи зі своїх позицій.

Частина російської техніки була одразу цілком готова до використання, інша частина пройшла ремонтні роботи й повернулася на фронт. Танки, автівки й гармати, які зазнали значних пошкоджень, були розібрані на запчастини.

Крім того, росіяни залишили велику кількість радянських артилерійських снарядів, які майже закінчилися в Україні.

"Це стало серйозним підсиленням для ЗСУ і допомогло просуватися далі на схід, відвойовуючи свої землі", - йдеться у статті.

Зазначається, що за останній місяць Київ повернув собі понад 4000 квадратних миль (близько 6500 квадратних км) землі на сході, та активно просувається на півдні.

Один лише український батальйон "Карпатська Січ", з командуванням якого поспілкувався журналіст WSJ, захопив десять сучасних танків Т-80 і п'ять 152-мм самохідних гаубиць 2С5 "Гіацинт" після входження до міста Ізюм минулого місяця. Трофеїв стільки, що їх немає куди подіти, кажуть командири.

Начальник штабу українського артилерійського батальйону на харківському фронті сказав, що зараз його підрозділ оперує чотирма нещодавно захопленими російськими 152-мм самохідними гаубицями 2С19 "Мста" разом із гарматами американського виробництва та тепер має велику кількість боєприпасів радянського калібру.

"Росіяни більше не мають переваги у вогневій потужності. Перед наступом ми розбили всі їх артилерійські установки, а потім почали просуватися так швидко, що вони навіть не встигли заправити і зарядити свої танки, – розповів офіцер. – Вони просто втекли і залишили все".

Таким чином Росія стала найбільшим постачальником важкого озброєння для України, випереджаючи США чи інших союзників за цим показником. Щоправда, західна зброя зазвичай більш досконала та точніша.

Загалом же, за попередніми оцінками, Україна захопила 460 російських основних бойових танків, 92 самохідних гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 бойових броньованих машин, 44 реактивні системи залпового вогню. Це лише дані, підтверджені фото- відеофіксацією, тож реальні цифри можуть бути набагато більшими.

Західні союзники не відправляли в Україну танки західного виробництва. Але Київ отримав близько 230 модернізованих танків Т-72 від Польщі та ще кілька десятків від Чехії.

Видання зазначає,що українці швидко навчилися керувати різними системами озброєнь, що полегшило перепрофілювання захопленої російської зброї.

"Якщо нашим людям вдалося навчитися користуватися Panzerhaubitze, Krabs і American Paladins, то освоїти російські системи, подібні до наших, зовсім не проблема", – заявив Сергій Череватий, полковник Оперативного командування "Схід".

Нагадаємо, 1 жовтня, набув чинності закон США про ленд-ліз для України, який наділяє президента (наразі Джозефа Байдена) додатковими повноваженнями - приймати рішення про постачання та оренду оборонної військової техніки Україні, коли це відповідає інтересам національної безпеки США, без довгих бюрократичних процедур.