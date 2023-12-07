Первая в мире: НАПК запускает открытую базу данных с иностранными компонентами в российском оружии

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внедряет новаторский проект – первую в мире открытую базу данных иностранных компонентов, которые нашли в оружии российских захватчиков.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В настоящее время данная база насчитывает более 2 000 компонентов, используемых Россией и Ираном в различных беспилотниках, ракетах, системах радиоэлектронной борьбы и других видах вооружения и военной техники.

В НАПК отмечают, что такое нововведение является попыткой демократического и цивилизованного мира, чтобы исключить возможность попадания своих технологий в потенциальные агрессоры, поскольку оружие агрессивных режимов зависит от иностранных компонентов. Без них они не могут продолжать воевать, оккупировать и убивать.

Скриншот из базы данных НАПК

Созданная база данных предоставляет информацию о видах вооружения, производителях, технических характеристиках каждого компонента, чтобы журналисты, расследователи и должностные лица со всего мира смогли собирать информацию и расследовать цепи поставок, а также привлекать соучастников этой войны к ответственности.

"Тысячи электронных компонентов, которые должны улучшать жизнь и служить развитию, Россия и Иран превращают в оружие для убийств. Раскрытие их пути от производителя в руки убийц - масштабная задача для любого государственного органа. Но это по силам тысячам журналистов, расследователей, таможенников, банкиров, консультантов и многих других, кто стремится к справедливости и миру", — заявил Глава НАПК Александр Новиков.

Согласно сообщению, база будет регулярно обновляться и совершенствоваться. Каждый раз, когда НАПК будет добавлять новый компонент, все желающие смогут получать об этом уведомление.

Добавим, летом Ирландия начала расследование по поводу того, каким образом детали ирландского производства могли попасть к ударным иранским беспилотникам Shahed, которыми Россия атакует Украину.