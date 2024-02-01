Китай угрожает Украине из-за включения его компаний в список "спонсоров войны"

Китайский посол сообщил, что двусторонние отношения Китая с Украиной могут пострадать из-за того, что Киев объявил более десяти китайских компаний международными спонсорами войны.

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Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свои собственные источники.

Украина внесла в список международных спонсоров войны 48 компаний со всего мира, объясняя это тем, что их деловая деятельность косвенно помогает или способствует военной агрессии России. 14 из них – китайские, в частности, Xiaomi Corporation, China Railway Construction Corporation, China National Offshore Oil Corporation, Alibaba Group и другие.

По информации источника, Китай не выдвинул никаких условий или "временных рамок" для Украины, а просто высказал свое мнение по поводу черного списка.

По мнению другого источника, Пекин может связывать этот вопрос с китайскими закупками украинского зерна. До полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Китай был крупнейшим торговым партнером Украины и остается важным потребителем украинского зерна, масла и руды.

Пекин поддерживает тесные связи с Москвой и воздерживается от критики вторжения России в Украину, но также заявляет, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться. Кроме того, Китай предлагал свою помощь в посредничестве в войне.

Напомним, 20 декабря 2023 года НАПК внесло крупнейшую государственную строительную компанию Китая China Railway Construction Corporation (CRCC) в перечень международных спонсоров войны, поскольку она продолжает работать в России, строя метро, мосты и автомагистрали.

Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай считает это решение ошибкой, и что Пекин решительно выступает против добавления компании в соответствующий список.

Кроме CRCC, НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны три крупнейших китайских нефтегазовых компании China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum. Корпорация (CNPC). Эти компании продолжают реализовывать совместные проекты с РФ и финансировать стратегическую отрасль России уплатой своих значительных налогов.

Что такое список международных спонсоров войны

Этот список не имеет никаких юридических последствий для включенных в него компаний. НАПК описывает его как "мощный репутационный инструмент для достижения ухода международного бизнеса из России".

В него НАПК вносит международные компании нероссийского происхождения, оказывающие косвенную поддержку военным усилиям РФ (например, платят налоги, поставляют важные товары, способствуют российской пропаганде или мобилизационной кампании).

На своем сайте НАПК пишет, что обозначение компании международным спонсором войны является лишь репутационным, а "судьей, присяжными и палачом" должно быть мировое сообщество.

Чтобы агентство исключило ту или иную компанию из перечня, она должна выйти с российского рынка (или прекратить ведение бизнеса из РФ) или:

предоставить реалистичный план выхода с письменными и публичными гарантиями обеспечить его выполнение к определенной дате;

прекратить все хозяйственные операции в РФ, оставив там только формальное присутствие, обусловленное сложностями выхода.

Из-за внесения компаний в список некоторые из них сталкиваются с корпоративным бойкотом. В июне 2023 года Reuters сообщало, что часть компаний Северной Европы прекратила продажу продукции Mondelez, заявив, что такой шаг базируется на решении украинского НАПК.

Фото: ua.depositphotos.com