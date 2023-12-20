НАПК внесло крупнейшую государственную строительную компанию Китая в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло китайскую компанию China Railway Construction Corporation (CRCC) в перечень международных спонсоров войны, поскольку она продолжает работать в России, строя метро, мосты и автомагистрали.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Согласно сообщению, железнодорожно-строительная корпорация CRCC – вторая крупнейшая государственная строительная компания Китая. Она занимается строительством железнодорожной инфраструктуры, в том числе автомагистралей, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и т.д.

CRCC работает в России уже в течение шести лет и открыла свое представительство в этой стране после начала российской агрессии в 2014 году. При этом контроль над CRCC находится у группы China Railway Construction Group, полностью подчиненной Комитету по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC).

В 2017 году российское подразделение компании, ООО "Сиарсисы РУС", подписало контракт на строительство трех станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена, компания начала строительство Трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск (Россия) и Хейхе (Китай) с пассажирским. терминалом.

Дочерняя компания China Railway Construction Corporation International подписала контракт на строительство пятого участка национальной автомагистрали "Москва – Казань" протяженностью 107 км.

Кроме этого, по информации международных СМИ, в конце октября 2023 г. Россия и Китай тайно обсудили план строительства подводного тоннеля, который должен соединить Россию с оккупированным Крымом, а подрядчиком строительства тоннеля станет компания CRCC.

"Компания CRCC обеспечивает технологические способности агрессора, продолжает активно поддерживать экономику России и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины. Попыток осудить войну России против Украины со стороны руководства компании не было, - пишет НАПК.

Напомним, кроме CRCC, НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны три крупнейших китайских нефтегазовых компании China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum. Корпорация (CNPC).