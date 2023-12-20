НАЗК внесло найбільшу державну будівельну компанію Китаю до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську компанію China Railway Construction Corporation (CRCC) до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує працювати в Росії, будуючи метро, мости та автомагістралі.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Згідно з повідомленням, залізнично-будівельна корпорація CRCC – друга найбільша державна будівельна компанія Китаю. Вона займається будівництвом залізничної інфраструктури, зокрема автомагістралей, тунелів, мостів, швидкісних шосе, аеропортів, портів тощо.

CRCC працює в Росії вже протягом шести років і відкрила своє представництво в цій країні після початку російської агресії в 2014 році. При цьому, контроль над CRCC знаходиться у групи China Railway Construction Group, що повністю підпорядкована Комітету з контролю та управління державним майном КНР (SASAC).

У 2017 році російський підрозділ компанії, ТОВ "Сиарсиси РУС", підписав контракт на будівництво трьох станцій Великої кільцевої лінії Московського метрополітену, також компанія розпочала будівництво Транскордонної канатно-підвісної дороги через річку Амур між містами Благовіщенськ (Росія) та Хейхе (Китай) з пасажирським терміналом.

Дочірня компанія China Railway Construction Corporation International підписала контракт на будівництво п’ятої ділянки національної автомагістралі "Москва – Казань" протяжністю 107 км.

Окрім цього, за інформацією міжнародних ЗМІ, наприкінці жовтня 2023 року Росія та Китай таємно обговорили план будівництва підводного тунелю, який має з’єднати Росію з окупованим Кримом, а підрядником будівництва тунелю стане компанія CRCC.

"Компанія CRCC з забезпечує технологічні спроможності агресора, продовжує активно підтримувати економіку Росії і, відповідно, спонсорувати агресію проти України. Спроб засудити війну Росії проти України з боку керівництва компанії не було, - пише НАЗК.

Нагадаємо, окрім CRCC, НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші китайські нафтогазові компанії China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum. Corporation (CNPC).