Скандинавські авіалінії бойкотують Nesquik через список НАЗК

Скандинавська авіакомпанія SAS вилучила напої Nesquik і Pepsi з меню в літаках у звʼязку з тим, що виробники цієї продукції потрапили до українського списку спонсорів війни. Про це повідомляє Tv2.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

"Ми можемо підтвердити, що ми вилучили питний шоколад Nesquik з бортового асортименту внаслідок додавання Nestlé до українського списку", – поінформували в SAS.

Раніше SAS зробила аналогічні кроки щодо продукції Mondelez і Pepsi.

Як вказує телеканал, товари Mondelez прибрала й готельна компанія Strawberry.

Nestle – спонсор війни: що відомо

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло швейцарську корпорацію Nestlé до переліку міжнародних спонсорів війни в листопаді.

Фірма володіє понад 2 тисячами брендів, серед яких KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea та інші.

У відомстві зазначали, що компанія продовжує працювати в РФ, постачати товари агресору та розширювати свою російську виробничу базу.

"Попри те, що прибуток від російського ринку становить лише трохи більше 2% від діяльності всього Nestlé, компанія і досі не наважилася вийти з ринку держави-терориста. В Nestlé пояснюють це необхідністю забезпечення населення Росії товарами першої необхідності, а також турботою про своїх російських співробітників", – вказували в НАЗК.

У РФ на компанію працюють понад 7 тис. осіб. Протягом 2021 року ТОВ "Нестле Россия" сплатило в бюджет країни-агресорки податки на понад 25 млн доларів. А доходи й податки за 2022 рік так і не були опубліковані, що в НАЗК повʼязували з побоюваннями Nestlé щодо міжнародного тиску.

Спонсори війни: який вплив має перелік?

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вносить міжнародні компанії неросійського походження, які надають непряму підтримку військовим зусиллям РФ (наприклад, сплачують податки, постачають важливі товари, сприяють російській пропаганді чи мобілізаційній кампанії).

Станом на 12 грудня, в перелік включено понад 40 фірм. Зокрема, йдеться про Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble та Raiffeisen Bank International.

На своєму сайті НАЗК пише, що позначення компанії міжнародним спонсором війни є лише репутаційним, а "суддею, присяжними та катом" має бути світова спільнота.

Через внесення компаній у список деякі з них стикаються з корпоративним бойкотом. У червні Reuters повідомляло, що частина фірм Північної Європи припинила продаж продукції Mondelez, заявивши, що такий крок базується на рішенні українського НАЗК.

Щоб Агентство виключило ту чи іншу фірму з переліку, вона повинна вийти з російського ринку (чи припинити ведення бізнесу з РФ) або:

надати реалістичний план виходу з письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до визначеної дати;

припинити всі господарські операції в РФ, залишивши там лише формальну присутність, обумовлену складнощами виходу.

Однак НАЗК ухвалювало й рішення, які не відповідають цим принципам: статус спонсора війни для OTP Bank призупинили, сподіваючись, що завдяки цьому Угорщина розблокує 500 млн євро військової допомоги Україні від Європейського Союзу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com