НАЗК призупинило статус спонсорів війни для угорського OTP Bank та п'яти грецьких морських перевізників

Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило статус у переліку міжнародних спонсорів війни угорського OTP Bank та п'яти грецьких компаній-перевізників – Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers, Thenamaris Ships Management, Minerva Marine та TMC Tankers.

Як ідеться в повідомленні агентства, яке до цього не йшло на подібні кроки, таке рішення було прийнято за результатом переговорів між його представниками та представниками компаній та урядів цих країн щодо припинення співпраці з Росією.

"Відтепер на порталі "Війна і санкції" в розділі "Міжнародні спонсори війни" ці шість компаній матимуть тимчасово призупинений статус. Подальше виключення їх з переліку залежатиме від виконання зазначених умов", - зазначають у НАЗК.

Крім цього, агентство сподівається, що таке рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 мільйонів євро життєво необхідної військової допомоги Україні від Європейського союзу, а також виключить можливість блокування Грецією майбутнього пакету санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості РФ продовжувати війну.

"Агентство завжди відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку", - підкреслюють у відомстві.

Нагадаємо, що п'ятьох грецьких морських перевізників було внесено до списку спонсорів війни на початку серпня. В свою чергу, OTP Bank, дочірній банк якого працює і в Україні, НАЗК внесло до нього на початку травня. 16 травня угорський уряд повідомив, що заблокував виділення чергового траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для України.

В якості умови для розблокування коштів прем'єр Віктор Орбан називав зняття такого статусу для найбільшого угорського банку. В липні стало відомо, що Угорщина також виступила проти пропозиції Євросоюзу створити довгостроковий фонд обсягом до 20 мільярдів євро для підтримки армії України, вимагаючи вилучення OTP Bank зі згаданого реєстру.