Побачити на власні очі. СЕО міжнародних компаній, які не припинили роботу в РФ, запросили відвідати Україну

Компанії, які потрапили до українського переліку міжнародних спонсорів війни, отримали від Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошення відвідати Україну та побачити наслідки російської агресії на власні очі, після чого обговорити вихід бізнесу з РФ.

Про це 16 серпня повідомила пресслужба НАЗК.

СЕО таких міжнародних компаній отримали запрошення в листах, де також зазначається, що НАЗК відкрите для діалогу щодо стратегій компаній з переліку спонсорів війни щодо виходу з Росії.

Очікується, що компанії зможуть зробити публічні заяви щодо засудження російської агресії проти України, прийняти корпоративні рішення щодо ділової активності в РФ. Це, з поміж іншого, може бути скорочення діяльності або вихід з ринку.

Вихід бізнесу з країни-агресорки — один з принципів ООН

В НАЗК нагадали CEO компаній, що потрапили до українського переліку міжнародних спонсорів війни, що подібна ініціатива повністю відповідає керівним принципам ООН щодо підприємницької діяльності та прав людини, яких мають дотримуватися відповідальні підприємства.

Принцип №18 говорить про те, що для того, щоб оцінити ризики для прав людини, бізнес-підприємства повинні, зокрема, брати участь у змістовних консультаціях з потенційно постраждалими групами та іншими відповідними зацікавленими сторонами.

"Ми хочемо наочно показати міжнародному бізнесу, куди та на що саме йдуть податки, які він сплачує державі-терористу. Саме тому ми запрошуємо керівництво компаній з переліку спонсорів війни в Україну. Ми готові продемонструвати той жах, який принесла Росія на нашу землю і продовжує це робити", — пояснив очільник НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, раніше завдяки інструменту НАЗК компанія Mondelez International, яка є в переліку, зіткнулася з корпоративним бойкотом у скандинавському регіоні через те, що продовжує працювати в Росії. У звʼязку з цим фірма попросила про зустріч з урядом Норвегії, щоб "захистити свій бізнес".