В Україні визнали міжнародним спонсором війни виробника Oreo, Milka і "Ведмедика Барні"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни, адже вона не вийшла з російського ринку.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Як зазначається, інтереси компанії, що має річний дохід близько $26 млрд і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ "Мон’дэлис Русь", яка має три заводи:

фабрику "Большевик", яка випускає печиво "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" та крекери TUC,

виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka та батончик Picnic),

завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls).

"Компанія є лідером ринку кондитерських виробів в категоріях шоколад, шоколадні цукерки та бісквіти, а також посідає друге місце в категорії жувальна гумка та карамельки", - йдеться у повідомленні.

Доходи Mondelez у РФ

За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав $339 млн (+303% за рік), виручка – понад $1 млрд (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад $61 млн податків.

"Це – суха фінансова статистика, яка вимірюється життями українських дітей, які більше ніколи не скуштують "Ведмедика Барні", - зазначили у НАЗК.

Після російського вторгнення в Україну співробітники Mondelez в Балтійському регіоні, що охоплює Литву, Латвію та Естонію, надіслали петицію генеральному директору компанії Дірку Ван де Путу з проханням припинити весь бізнес в Росії, на що Mondelez відреагувала формально – оголосила про призупинення нових інвестицій та вкладень у рекламу в Росії. Однак, як зазначають у НАЗК, судячи з фінансових показників, російський ринок для компанії залишається перспективним.

"Mondelez публічно афішує свою благодійну допомогу дітям, які постраждали від російського вторгнення в Україну. Проте водночас лукаво розширює свою діяльність в країні-агресорці й продовжує сплачувати значні кошти до її держбюджету. Який витрачається в тому числі й на ракети, що вбивають українських дітей", - додали у агентстві.

Нагадаємо, раніше НАЗК внесло китайську приватну автомобілебудівну компанію Great Wall Motor до переліку міжнародних спонсорів війни. Адже автовиробник відмовився виходити з російського ринку та має плани з подальшого розширення бізнесу в РФ.

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