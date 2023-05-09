В Україні одного з найбільших виробників китайських автомобілів визнали міжнародним спонсором війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у вівторок, 9 травня, внесло китайську приватну автомобілебудівну компанію Great Wall Motor до переліку міжнародних спонсорів війни. Адже автовиробник відмовився виходити з російського ринку та має плани з подальшого розширення бізнесу в РФ.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Секретар правління Great Wall Сюй Хуей заявив, що компанія планує направити інвестиції до держави-агресора у розмірі $472 млн. У 2022 році на РФ припало близько 30% доходів Great Wall за кордоном. Саме в Росії компанія у 2019 році запустила перший закордонний завод компанії із повноцінного виробництва автомобілів. На російському заводі HAVAL випускаються інтелектуальні кросовери HAVAL F7 та HAVAL F7x, HAVAL JOLION та рамний позашляховик HAVAL H9.

Вже в 2022 році Great Wall Motor презентувала для російських клієнтів новий бренд Tank та планує привезти пікап Poer KingKong, а у 2023 року на ринок Росії вийдуть позашляховики моделі T300 та Т500. Розширення присутності дозволило компанії отримати рекордні показники виручки та зарубіжних продажів, а також значне зростання прибутку.

У 2023 році компанія планує наростити продаж своєї продукції в РФ на 50,9% — до 1,6 млн одиниць.

"Таким чином, Great Wall Motor продовжує сплачувати значні податки до бюджету країни-агресорки, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати війну проти України. Жодних спроб засудити вторгнення росії в Україну від керівництва компанії не було", —резюмували в НАЗК.

Усі включені до переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками. Взаємодія із базою World-Check допомагає захищати міжнародний фінансовий сектор від спонсорів російської війни, співпраця з якими є небезпечною для соціально відповідального бізнесу.

Раніше НАЗК внесло до списку міжнародних спонсорів війни китайську компанію Xiaomi Corporation.