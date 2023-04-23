Частка юаня у світових платежах зросла в березні

У березні частка китайської валюти юань у світових платежах зросла, йдеться у звіті SWIFT.

Про це повідомляє Xinhua.

За даними Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), глобального постачальника послуг з обміну фінансовими повідомленнями, глобальна частка юаня зросла з 2,19% у лютому до 2,26% у минулому місяці. Юань залишився п'ятою найактивнішою валютою.

У березні вартість платежів у юанях зросла на 25,04% порівняно з минулим місяцем, що перевищує 21,46% зростання для всіх платіжних валют.

За обсягом міжнародних платежів, за винятком єврозони, юань посів 7 місце з часткою 1,67%.

Нагадаємо, Росія, яка є другим у світі експортером сирої нафти, знайшла покупців у Китаї та Індії, що частково компенсувало втрату європейського ринку.