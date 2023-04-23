Доля юаня в мировых платежах выросла в марте

В марте доля китайской валюты юань в мировых платежах выросла, говорится в отчете SWIFT.

Об этом сообщает Xinhua.

По данным Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), глобального поставщика услуг по обмену финансовыми сообщениями, глобальная доля юаня выросла с 2,19% в феврале до 2,26% в прошлом месяце. Юань остался пятой активной валютой.

В марте стоимость платежей в юанях выросла на 25,04% по сравнению с прошлым месяцем, что превышает 21,46% роста для всех платежных валют.

По объему международных платежей, за исключением еврозоны, юань занял 7 место с долей 1,67%.

Напомним, Россия, являющаяся вторым в мире экспортером сырой нефти, нашла покупателей в Китае и Индии, что частично компенсировало потерю европейского рынка.