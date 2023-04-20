РФ нашла нового покупателя для своей нефти

Пакистан будет покупать российскую сырую нефть по сниженным ценам. Согласно новому соглашению, заключенному между Исламабадом и Москвой, первый груз должен прибыть в порт Карачи в мае.

Об этом сообщил министр энергетики Пакистана Мусадик Малик, пишет Reuters.

Соглашение предусматривает, что Пакистан будет покупать только сырую нефть, а не очищенное топливо, и ожидается, что импорт достигнет 100 000 баррелей в день, если первая транзакция пройдет без проблем.

"Да, это правда, мы будем получать только сырую, а не очищенную нефть", - сказал Малик, подтверждая информацию о заключении соглашения.

Он добавил, что Pakistan's Refinery Limited (PRL) будет сначала перерабатывать российскую нефть, а другие заводы будут присоединены позже после пробного запуска.

Издание напоминает, что министр энергетики России Николай Шульгинов возглавил делегацию в Исламабаде в январе для проведения переговоров по соглашению, после чего он сказал, что экспорт российской нефти в Пакистан может начаться после марта.

Заметим, несмотря на западные санкции в марте Россия смогла довести объем экспорта своей сырой нефти до довоенного уровня, что позволило стране-агрессору заработать $12,7 млрд. Поставки нефти из российских портов выросли на 540 000 баррелей в день и достигли отметки выше 3 миллионов баррелей. день, являющийся самым высоким показателем с апреля 2020 года.

Россия, являющаяся вторым в мире экспортером сырой нефти, нашла покупателей в Китае и Индии, что частично компенсировало потерю европейского рынка.

Напомним, страны "Большой семерки" (G7) сохранят предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов США за баррель, несмотря на рост мировых цен на сырую нефть и призывы некоторых стран снизить максимальную цену, чтобы ограничить доходы Кремля.

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