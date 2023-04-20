РФ знайшла нового покупця для своєї нафти

Пакистан куплятиме російську сиру нафту за зниженими цінами. Згідно з новою угодою, укладеною між Ісламабадом і Москвою, перший вантаж має прибути до порту Карачі в травні.

Про це повідомив міністр енергетики Пакистану Мусадік Малік, пише Reuters.

Угода передбачає, що Пакистан буде купувати лише сиру нафту, а не очищене паливо, і очікується, що імпорт досягне 100 000 барелів на день, якщо перша транзакція пройде без проблем.

"Так, це правда, ми будемо отримувати лише сиру, а не очищену нафту", — сказав Малік, підтверджуючи інформацію про укладання угоди.

Він додав, що Pakistan's Refinery Limited (PRL) спочатку перероблятиме російську нафту, а інші заводи будуть долучені пізніше після пробного запуску.

Видання нагадає, що міністр енергетики Росії Микола Шульгінов очолив делегацію в Ісламабаді в січні для проведення переговорів щодо угоди, після чого він сказав, що експорт російської нафти до Пакистану може початися після березня.

Зауважимо, попри західні санкції у березні Росія спромоглася довести обсяг експорту своєї сирої нафти до довоєнного рівня, що дозволило країні-агресору заробити $12,7 млрд. Поставки нафти з російських портів зросли на 540 000 барелів на день і досягли позначки вище 3 мільйонів барелів на день, що є найвищим показником з квітня 2020 року.

Росія, яка є другим у світі експортером сирої нафти, знайшла покупців у Китаї та Індії, що частково компенсувало втрату європейського ринку.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" (G7) збережуть граничну ціну на російську нафту на рівні 60 доларів США за барель, незважаючи на зростання світових цін на сиру нафту та заклики деяких країн знизити максимальну ціну, щоб обмежити доходи Кремля.

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