Война в Украине делает Россию слишком зависимой от китайских технологий

Высокопоставленные российские чиновники около 10 месяцев назад в частном порядке выражали обеспокоенность рисками стать слишком зависимыми от китайских технологий после того, как санкции США и Европейского Союза перекрыли доступ к альтернативным поставщикам.

В стране обеспокоены тем, что крупные китайские компании, такие как Huawei начинают доминировать на российском рынке и могут представлять риск для информационной безопасности, пишет Вloomberg.

Европейские чиновники, знакомые внутренней ситуацией в РФ, заявили, что Россия загнала себя в угол, поскольку пытается производить передовые технологии внутри страны и была отрезана от других внешних рынков после вторжения в Украину.

Кроме того, Кремль после того, как большинство экономических связей с ЕС и США были разорваны из-за войны, потерял свои рычаги влияния на Китай.

Сообщается, что Россия подготовила для китайских чиновников список требуемых ей товаров, а также оборудование, используемое для связи, сетей, телерадиовещания и центров обработки данных.

Общий объем двусторонней торговли товарами между Китаем и Россией подскочил на 72% до 190,3 миллиарда долларов в 2022 году по сравнению с уровнем пандемии в 110,9 миллиарда долларов в 2019 году, согласно Женевскому мониторингу торговых данных.

Данные свидетельствуют о заметном росте российского импорта китайских смартфонов, автомобилей и строительного оборудования. Пекин увеличил закупки российских энергоносителей, таких как нефть, уголь и природный газ.

В настоящее время доля китайских смартфонов составила более 70% российского рынка в первом квартале 2023 года по сравнению с примерно 50% в прошлом году.