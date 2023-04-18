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Крупнейший банк Кипра начал закрывать принадлежащие россиянам счета

банк, кипр, россия
Банк опасается санкций за обслуживание россиян

Крупнейший банк на Кипре Bank Of Cyprus уже разослал сообщения российским клиентам о том, что вскоре их счета будут закрыты. Решение было принято после того, как в США в очередной раз расширили санкционный список.

Банк опасается санкций за обслуживание россиян. Это касается как физических лиц, так и компаний, пишет Forbes.

Финучреждение начало рассылать сообщения на прошлой неделе. В письме клиентам сообщают, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения письма.

Отмечается, что действия банка обусловлены наличием налогового резидентства России у клиентов и связывают их с опаской британских и американских санкций.

Также поводом для закрытия счета может служить наличие дохода от санкционного бизнеса в России (например, дивидендов или зарплаты для сотрудников на удалении санкционных компаний).

Bank Of Cyprus закрывало счета россиянам по-прежнему. Причем чаще всего под эту процедуру попадали даже старые счета клиентов, давно живущих на Кипре.

Проблемы с закрытием счетов испытывают не только клиенты Bank Of Cyprus, но и те, кто обслуживается в подразделениях греческих Hellenic Bank и Alpha Bank.

Последние пакеты санкций США преследуют цель закрыть лазейки в санкциях, чтобы не допустить уклонения от них. В санкционный список попали более 80 физических и юридических лиц. Кипр лидировал по количеству лиц, добавленных к перечню санкций за помощь в обходе прошлых санкций, и Bank Of Cyprus тратит значительные ресурсы на соблюдение всех ограничений.

Автор:
Татьяна Гойденко