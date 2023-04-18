Найбільший банк Кіпру почав закривати рахунки, які належать росіянам

Найбільший банк на Кіпрі Bank Of Cyprus вже розіслав повідомлення російським клієнтам про те, що невдовзі їхні рахунки будуть закриті. Рішення було ухвалено після того, як у США вчергове розширили санкційний список.

Банк побоюється санкцій за обслуговування росіян. Це стосується як фізичних осіб, так і компаній пише Forbes.

Фінустанова почала розсилати повідомлення минулого тижня. У листі клієнтам повідомляють, що їхні рахунки будуть закриті протягом двох місяців з моменту одержання листа.

Зазначається, що дії банку зумовлені наявністю податкового резидентства Росії у клієнтів, та пов’язують їх із побоюванням британських і американських санкцій.

Також приводом для закриття рахунку може бути наявність доходу від санкційного бізнесу в Росії (наприклад, дивідендів або зарплати для співробітників на видаленні санкційних компаній).

Bank Of Cyprus закривало рахунки росіянам і раніше. Причому найчастіше під цю процедуру потрапляли навіть старі рахунки клієнтів, котрі давно живуть на Кіпрі.

Проблеми із закриттям рахунків мають не лише клієнти Bank Of Cyprus, але також ті, хто обслуговується в підрозділах грецьких Hellenic Bank та Alpha Bank.

Останні пакети санкцій США мають на меті закрити лазівки в санкціях, аби не допустити ухилення від них. До санкційного списку потрапили понад 80 фізичних та юридичних осіб. Кіпр лідирував за кількістю осіб, доданих до переліку санкцій за допомогу в обході минулих санкцій, відтак Bank Of Cyprus витрачає значні ресурси на дотримання всіх обмежень.