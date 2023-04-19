Війна в Україні робить Росію занадто залежною від китайських технологій

Високопоставлені російські посадовці близько 10 місяців тому в приватному порядку висловлювали занепокоєння щодо ризиків стати занадто залежними від китайських технологій після того, як санкції США та Європейського Союзу перекрили доступ до альтернативних постачальників.

В країні стурбовані тим, що великі китайські компанії, такі як Huawei починають домінувати на російському ринку та можуть становити ризик для інформаційної безпека, пише Вloomberg.

Європейські чиновники, знайомі внутрішньою ситуацією в РФ, заявили, що Росія загнала себе в кут, оскільки вона намагається виробляти передові технології всередині країни та була відрізана від інших зовнішніх ринків після вторгнення в Україну.

Окрім цього, Кремль після того, як більшість економічних зв’язків з ЄС і США були розірвані через війну, втратив свої важелі впливу на Китай.

Повідомляється, що Росія підготувала для китайських чиновників список товарів, які їй потрібні, а також обладнання, яке використовується для зв’язку, мереж, телерадіомовлення та центрів обробки даних.

Загальний обсяг двосторонньої торгівлі товарами між Китаєм і Росією підскочив на 72% до 190,3 мільярда доларів у 2022 році порівняно з рівнем до пандемії у 110,9 мільярда доларів у 2019 році, згідно з Женевським моніторингом торгових даних.

Дані свідчать про помітне зростання російського імпорту китайських смартфонів, автомобілів і будівельного обладнання.Натомість Пекін збільшив закупівлі російських енергоносіїв, таких як нафта, вугілля та природний газ.

На даний час частка китайських смартфонів становила понад 70% російського ринку в першому кварталі 2023 року, порівняно з приблизно 50 % минулого року.