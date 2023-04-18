Китайські смартфони зайняли понад 70% російського ринку

Частка китайські смартфони становили понад 70% російського ринку в першому кварталі 2023 року, порівняно з приблизно 50 % минулого року.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані російських продавців електроніки.

Зазначається, що попит на китайські смартфони зріс після того, як Samsung і Apple скоротили продажі в Росії через вторгнення в Україну, тому китайські виробники Xiaomi та Realme тепер займають дві перші позиції на ринку.

Apple і Samsung опустилися на третє і четверте місця відповідно з першого і третього в 2022 році.

"Попит на бренди з Китаю в кількісному вираженні зріс на 42% порівняно з минулим роком, а їх загальна частка склала понад 70%", — йдеться у повідомленні російського роздрібноо продавця побутової електроніки.

Крім того, Кремль також дозволив російським компаніям постачати деякі продукти, зокрема смартфони, без дозволу власника ліцензії в рамках так званого "паралельного імпорту".

Аналітики кажуть, що більшість пристроїв імпортується з Китаю, але газета "Ведомости" в лютому посилалася на дослідження GS Group, згідно з яким паралельний імпорт допоміг подвоїти імпорт iPhone з Індії в 2022 році порівняно з минулим роком.

Минулого року в РФ також почали продавати смартфони зі знижкою та вживані, пропонуючи російським споживачам дешевші альтернативи, оскільки санкції Заходу сприяли економічному спаду та падінню зарплат.

Нагадаємо, Росія намагається відмовитися від західних технологій. Тому співробітників Кремля закликали відмовитися від iPhone та перейти на інші, "безпечні" телефони та операційні системи - зокрема, на російську "Аврору".