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За мир у всьому світі. Xiaomi прокоментувала визнання спонсором війни в Україні
Китайська компанія Xiaomi виступає проти визнання її міжнародним спонсором війни в Україні. Про це йдеться на сайті фірми.
У компанії заявили, що пропонують продукцію виключно для цивільного й комерційного використання та дотримуються всіх законів у країнах, де працюють. Xiaomi вважає, що всі споживачі у світі мають право на доступ до засобів комунікації та інформації.
"Ми не підтримуємо жодних воєнних дій. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 13 квітня українське Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Xiaomi Corporation до списку міжнародних спонсорів війни.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У НАЗК зазначили, що фірма продовжує свою роботу в Росії та розширює команду, яка представлена в країні-агресорці. Протягом 2022 року Xiaomi подвоїла свою частку ринку й наразі є лідером за продажами смартфонів у РФ.
Джерело фото: ua.depositphotos.com