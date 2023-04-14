За мир у всьому світі. Xiaomi прокоментувала визнання спонсором війни в Україні

Китайська компанія Xiaomi виступає проти визнання її міжнародним спонсором війни в Україні. Про це йдеться на сайті фірми.

У компанії заявили, що пропонують продукцію виключно для цивільного й комерційного використання та дотримуються всіх законів у країнах, де працюють. Xiaomi вважає, що всі споживачі у світі мають право на доступ до засобів комунікації та інформації.

"Ми не підтримуємо жодних воєнних дій. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 квітня українське Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Xiaomi Corporation до списку міжнародних спонсорів війни.

У НАЗК зазначили, що фірма продовжує свою роботу в Росії та розширює команду, яка представлена в країні-агресорці. Протягом 2022 року Xiaomi подвоїла свою частку ринку й наразі є лідером за продажами смартфонів у РФ.

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