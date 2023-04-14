За мир во всем мире. Xiaomi прокомментировала признание спонсором войны в Украине

Китайская компания Xiaomi выступает против признания ее международным спонсором войны в Украине. Об этом говорится на сайте компании.

В компании заявили, что предлагают продукцию исключительно для гражданского и коммерческого использования и соблюдают все законы в странах, где работают. Xiaomi считает, что все потребители в мире имеют право на доступ к средствам коммуникации и информации.

"Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всеме мире", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло Xiaomi Corporation в список международных спонсоров войны.

В НАПК отметили, что фирма продолжает свою работу в России и расширяет команду, которая представлена в стране-агрессоре. В 2022 году Xiaomi удвоила свою долю рынка и в настоящее время является лидером по продажам смартфонов в РФ.

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