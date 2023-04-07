НАЗК визнало спонсором війни найбільшу нафтопромислову компанію у світі

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідну глобальну нафтопромислову компанію SLB (колишня Schlumberger) зі штаб-квартирою в США до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як ідеться у повідомленні відомства, Рада економічної безпеки України надала йому інформацію, яка свідчить, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну зазначена компанія не лише не засудила військові дії агресора, але й розширила свій бізнес на його території. Зазначається, що американська компанія відіграє критичну роль для РФ, займаючи 8% російського нафтосервісного ринку.

Компанія чітко заявляє, що її внесок у російську економіку склав вже понад 4,5 мільярда доларів у вигляді податків, а штат SLB в росії налічує 11,5 тисячі співробітників, які працюють на низку заводів і сервісних центрів. Крім того, в росії SLB має широку мережу дочірніх підприємств, що дозволяє їй обходити міжнародні санкції.

SLB тісно співпрацює з російськими нафтогазовими гігантами, зокрема компаніями "Газпром", "Роснефть" та "Лукойл". Усі перелічені підприємства перебувають під санкціями США. Після початку повномасштабної війни SLB не розірвала свої зв’язки з російськими клієнтами. Навпаки, компанія розширила свій бізнес, перейнявши контракти на обслуговування та постачання обладнання у конкурентів, які залишили ринок.

У третьому кварталі 2022 року виторг підрозділу SLB, що займається дослідженням пластів у Росії та Центральній Азії, зріс на 25%, перевищивши показники в інших регіонах. З травня до жовтня 2022 року SLB поставила на російські підприємства понад 900 партій своєї продукції. Наразі компанія продовжує брати участь у тендерах, які оголошують російські компанії.

У НАЗК нагадують, що в минулому SLB вже порушувала санкції, запроваджені урядом США, зокрема, постачаючи обладнання до Ірану та Судану у 2000-х роках, а також обслуговуючи арктичні проекти дочірніх компаній "Газпрому" після 2014 року. В останньому випадку на компанію чекав штраф в сумі 1,4 мільйона доларів.

У жовтні 2022 року SLB зіткнулася з хвилею критики, оскільки понад 9 тисяч співробітників компанії в Росії отримали повістки про призов на військову службу на робочому місці. Крім того, компанія забороняє працівникам долучатися до роботи дистанційно, аби ті не могли уникнути мобілізації.

"SLB, як і сотні інших іноземних бізнесів, все ще відкрито підтримує російську військову машину. Водночас компанія заявляє, що не порушує жодних санкцій. Якщо у міжнародних компаній досі є така можливість, понад рік після початку повномасштабного вторгнення, тоді наше завдання – ліквідувати подібні лазівки в санкційному режимі", - зазначила очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська.

Вона закликала американських партнерів України взяти під контроль ситуацію з SLB і вжити необхідних заходів для припинення діяльності компанії на території держави-агресора.

Нагадаємо також, що нещодавно НАЗК віднесло до спонсорів війни Китайську державну інженерно-будівельну корпорацію (CSCEC), австрійський Raiffeisen Bank, італійську цементну компанію Buzzi Unicem та німецького рітейлера Metro Cash & Carry.