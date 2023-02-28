В Україні внесли Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни: які причини

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло компанію Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни. Як ідеться в повідомленні НАЗК, таке рішення було прийнято через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність в Росії.

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"Крім бізнесу в сфері ритейлу, інтереси керівництва компанії тісно пов’язані зі стратегічними галузями російської економіки: нафтогазовою та банківською сферами. А це напряму впливає на підтримку російської військової машини", - зазначається в ньому.

Як вказують в агентстві, за результатами журналістських розслідувань стало відомо, що ключовий акціонер Metro Даніель Кржетинський контролює компанію EP Infrastructure, яка володіє 49% компанії Eustream. Остання ж управляє газотранспортною системою, що транспортує російський газ до Центральної та Східної Європи

"Поки увесь цивілізований світ відмовляється від енергоресурсів держави-терориста, керівництво Metro Cash & Carry демонструє, що співпраця з РФ не лише не буде припинена, а надалі лише посилюватиметься", - заявили в НАЗК.

На його думку, про це свідчить і визнання Metro Cash & Carry прийнятною сплату картками "Мір" (проект Сбербанку) та реалізація нових проектів у Росії, таких як мережа продуктових магазинів у форматі "біля дому" - "Фасоль".

В агентстві також вказують на те, що дослідники діяльності Metro Cash & Carry в РФ звертають увагу і на участь компанії в "ідеологічних" російських ініціативах: зокрема, наприкінці минулого року в інтернеті поширювалась інформація про те, що німецька мережа Metro в Росії торгує "кувалдами Вагнера".

"Це той самий "атрибут" найманців з терористичної ПВК "Вагнер", що набув умовної популярності в РФ після публікацій жорстоких відео про начебто страту бійців ПВК, які повернулися з українського полону. Вочевидь, у такий спосіб менеджмент торговельної мережі демонструє максимальну лояльність до режиму країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК додають, що цей же предмет "використовувався російською пропагандою як символ знущання з цивілізованого світу в особі Європарламенту", на адресу якого інструмент було відправлено після ухвалення резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Зазначимо, що до списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вже включило компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers, Minerva Marine, Thenamaris Ships Management, Delta Tankers, Dynacom Tankers Management, Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Bonduelle. Днями до них було додано французьку корпорацію Auchan Holding.