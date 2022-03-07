"Metro Україна" вимагає від материнської компанії у Німеччині закрити бізнес у РФ

Українська мережа центрів оптової торгівлі, що працюють під брендом Metro Cash&Carry, виступила проти позиції німецької компанії Metro AG і наполягає на своїй вимозі припинити роботу мережі гіпермаркетів на території Росії.

Як йдеться у повідомленні "Метро Кеш Енд Кері Україна", 2 березня рада директорів компанії звернулася з офіційним листом від імені всіх своїх співробітників до керівництва Metro у Дюссельдорфі, вимагаючи припинити бізнес у РФ.

"У відповідь від штаб-квартири ми отримали поки що негативну відповідь з посиланням на те, що 10 тисяч співробітників у Росії залишаться без роботи, а санкції, які вводить цивілізований світ у відповідь на агресію Росії, повинні впливати на керівництво країни та її економіку, а не на населення", —сказано у ньому.

Український ритейлер категорично не погоджується з позицією материнської компанії і заявляє, що думка про необхідність закриття бізнесу Metro в Росії залишається для нього незмінною.

У компанії також повідомляють, що станом на 7 березня в Україні продовжують працювати 20 її гіпермаркетів – у Києві (4), Одесі (3), Дніпрі (2), Львові (2), Луцьку, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях, Рівному, Житомирі та Тернополі.

ТЦ у Миколаєві, Запоріжжі, Чернігові, Маріуполі та Харкові, відповідно, не працюють. Зокрема, всі товарні запаси закритих гіпермаркетів в останніх двох містах були передані територіальній обороні та місцевим громадам.

Нагадаємо також, що Європейська бізнес-асоціація закликала підприємців відмовитися від партнерства з росіянами і не вести бізнес у Росії через її військове вторгнення в Україну.