"Metro Украина" требует от материнской компании в Германии закрыть бизнес в РФ

Украинская сеть центров оптовой торговли, работающих под брендом Metro Cash&Carry, выступила против позиции немецкой компании Metro AG и настаивает на своем требовании к ней прекратить работу сети гипермаркетов на территории России.

Как говорится в сообщении "Метро Кэш Энд Кэрри Украина", 2 марта совет директоров компании обратился с официальным письмом от имени всех своих сотрудников к руководству Metro в Дюссельдорфе, требуя прекратить бизнес в РФ.

"В ответ от штаб-квартиры мы получили пока отрицательный ответ, со ссылкой на то, что 10 тысяч сотрудников в России останутся без работы, а санкции, которые вводит цивилизованный мир в ответ на агрессию России, должны влиять на руководство страны и ее экономику, а не на население", - сказано в нем.

Украинский ритейлер категорически не согласен с позицией материнской компании и заявляет, что мнение о необходимости закрытия бизнеса Metro в России остается для него неизменным.

В компании также сообщают, что по состоянию на 7 марта в Украине продолжают работать 20 ее гипермаркетов - в Киеве (4), Одессе (3), Днепре (2), Львове (2), Луцке, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Ивано-Франковске, Черновцах, Ровно, Житомире и Тернополе.

ТЦ в Николаеве, Запорожье, Чернигове, Мариуполе и Харькове, соответственно, не работают. В частности, все товарные запасы закрытых гипермаркетов в последних двух городах были переданы территориальной обороне и местным общинам.

Напомним также, что Европейская бизнес ассоциация призвала предпринимателей отказаться от партнерства с россиянами и не вести бизнес в России из-за ее военного вторжения в Украину.