В Украине внесли Metro Cash & Carry в перечень международных спонсоров войны: каковы причины

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло компанию Metro Cash & Carry в перечень международных спонсоров войны. Как говорится в сообщении НАПК, такое решение было принято из-за позиции руководства компании продолжать деятельность в России.

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"Помимо бизнеса в сфере ритейла, интересы руководства компании тесно связаны со стратегическими отраслями российской экономики - нефтегазовой и банковской сферами. А это напрямую влияет на поддержку российской военной машины", – отмечается в нем.

Как указывают в агентстве, по результатам журналистских расследований стало известно, что ключевой акционер Metro Даниэль Кржетинский контролирует компанию EP Infrastructure, владеющую 49% компании Eustream. Последняя же управляет газотранспортной системой, транспортирующей российский газ в Центральную и Восточную Европу.

"Пока весь цивилизованный мир отказывается от энергоресурсов государства-террориста, руководство Metro Cash & Carry демонстрирует, что сотрудничество с РФ не только не будет прекращено, а в дальнейшем будет только усиливаться", - заявили в НАПК.

По его мнению, об этом свидетельствует и признание Metro Cash & Carry приемлемой оплатой картами "Мир" (проект Сбербанка) и реализация новых проектов в России, таких как сеть продуктовых магазинов в формате "у дома" - "Фасоль".

В агентстве также указывают на то, что исследователи деятельности Metro Cash&Carry в РФ обращают внимание и на участие компании в "идеологических" российских инициативах: в частности, в конце прошлого года в интернете распространялась информация о том, что немецкая сеть Metro в России торгует "кувалдами Вагнера".

"Это тот самый "атрибут" наемников из террористической ЧВК "Вагнер", получивший условную популярность в РФ после публикаций жестоких видео о якобы казни вернувшихся из украинского плена бойцов ЧВК. Очевидно, таким образом менеджмент торговой сети демонстрирует максимальную лояльность к режиму страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В НАПК добавляют, что этот же предмет "использовался российской пропагандой как символ издевательства над цивилизованным миром в лице Европарламента", в адрес которого инструмент был отправлен после принятия резолюции о признании России государством-спонсором терроризма.

Отметим, что в список международных спонсоров войны НАПК уже включило компании Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers, Minerva Marine, Thenamaris Ships Management, Delta Tankers, Dynacom Tankers Management, Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry и Bonduelle. На днях к ним была добавлена французская корпорация Auchan Holding.