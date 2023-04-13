Компанія Xiaomi потрапила до списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську компанію Xiaomi Corporation до списку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Xiaomi продовжує свою роботу у Росії і розширює команду, яка представлена в країні-агресорі.

"НАЗК внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що компанія не просто продовжила свою роботу в Росії після повномасштабного вторгнення, але і досі залишається лідером з продажу смартфонів у державі-терористі", - пишуть на сайті НАЗК.

З 2018 року Xiaomi втримує перше місце з продажів в інтернет-магазинах Росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій Росії.

За час повномасштабного вторгнення Xiaomi встигла збільшити поставки в Росію на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім.

Впродовж 2022 року року Xiaomi подвоїла свою частку ринку і є лідером продажів смартфонів в країні-агресорці.

У липні 2022 року Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42% російського ринку смартфонів, маючи перше місце за обсягом продажів.

За офіційним даними, у 2021 році російський підрозділ Xiaomi отримав виручку на 202 млн. дол. США. В НАЗК підкреслюють, що з цих доходів сплачуються податки, за які утримується російська армія.

“Російський ринок для цієї китайської компанії є надзвичайно важливим, саме тому Xiaomi навіть не оголошувала про свої плани щодо виходу з Росії, хоч і з весни 2022 року не вела маркетингову діяльність у Московії. Більше того, Xiaomi зараз активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів, що свідчить про наміри компанії відновити повноцінну присутність у Росії”, - додали в НАЗК.

Зазначимо, смартфони Xiaomi займають четверте місце найпопулярніших серед українців (лютий 2023).

Раніше НАЗК визнало спонсором війни найбільшу нафтопромислову компанію у світі SLB (колишня Schlumberger). Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну зазначена компанія не лише не засудила військові дії агресора, але й розширила свій бізнес на його території.

Нагадаємо, НАЗК внесло 21 компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. Усі включені до переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

Загалом, до переліку спонсорів та причетних до розв'язаної Росією війни вже внесли понад 24 тисячі осіб.

Очільник Національного агентства з питань запобігання корупції наголосив, що це найбільша в світі база причетних до війни.

23 березня 2023 року до реєстру міжнародних спонсорів війни потрапив Raiffeisen Bank International. Адже австрійська банківська група після вторгнення РФ в Україну продовжила працювати в Росії та офіційно визнала так звані "Л/ДНР".