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Гаджеты
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Китайские смартфоны заняли более 70% российского рынка

Китайские смартфоны заняли более 70% российского рынка

Доля китайских смартфонов составляла более 70% российского рынка в первом квартале 2023 года, по сравнению с примерно 50% в прошлом году.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные российских продавцов электроники.

Спрос на китайские смартфоны вырос после того, как Samsung и Apple    сократили продажи в России из-за вторжения в Украину, поэтому китайские производители Xiaomi и Realme теперь занимают две первые позиции на рынке.

Apple и Samsung опустились на третье и четвёртое места соответственно с первого и третьего в 2022 году.

"Спрос на бренды из Китая в количественном выражении вырос на 42% по сравнению с прошлым годом, а их общая доля составила более 70%", - говорится в сообщении российского розничного продавца бытовой электроники.

Кроме того, Кремль также разрешил российским компаниям поставлять некоторые продукты, в том числе смартфоны, без разрешения владельца лицензии в рамках так называемого "параллельного импорта".

Аналитики говорят, что большинство устройств импортируется из Китая, а параллельный импорт помог удвоить импорт iPhone из Индии в 2022 году по сравнению с прошлым годом.

В прошлом году в РФ также начали продавать смартфоны со скидкой и подержанные, предлагая российским потребителям более дешевые альтернативы, поскольку санкции Запада способствовали экономическому спаду и падению зарплат.

Напомним, Россия пытается отказаться от западных технологий. Поэтому сотрудников Кремля призвали отказаться от iPhone и перейти на другие "безопасные" телефоны и операционные системы - в частности, на российскую "Аврору".

Автор:
Светлана Манько