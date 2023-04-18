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Китайские смартфоны заняли более 70% российского рынка
Доля китайских смартфонов составляла более 70% российского рынка в первом квартале 2023 года, по сравнению с примерно 50% в прошлом году.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные российских продавцов электроники.
Спрос на китайские смартфоны вырос после того, как Samsung и Apple сократили продажи в России из-за вторжения в Украину, поэтому китайские производители Xiaomi и Realme теперь занимают две первые позиции на рынке.
Apple и Samsung опустились на третье и четвёртое места соответственно с первого и третьего в 2022 году.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Спрос на бренды из Китая в количественном выражении вырос на 42% по сравнению с прошлым годом, а их общая доля составила более 70%", - говорится в сообщении российского розничного продавца бытовой электроники.
Кроме того, Кремль также разрешил российским компаниям поставлять некоторые продукты, в том числе смартфоны, без разрешения владельца лицензии в рамках так называемого "параллельного импорта".
Аналитики говорят, что большинство устройств импортируется из Китая, а параллельный импорт помог удвоить импорт iPhone из Индии в 2022 году по сравнению с прошлым годом.
В прошлом году в РФ также начали продавать смартфоны со скидкой и подержанные, предлагая российским потребителям более дешевые альтернативы, поскольку санкции Запада способствовали экономическому спаду и падению зарплат.
Напомним, Россия пытается отказаться от западных технологий. Поэтому сотрудников Кремля призвали отказаться от iPhone и перейти на другие "безопасные" телефоны и операционные системы - в частности, на российскую "Аврору".