Чиновникам в РФ рекомендували позбутися iPhone та перейти на "безпечні" телефони

Співробітників Кремля закликали до 1 квітня відмовитися від iPhone та перейти на інші, "безпечні" телефони та операційні системи - зокрема, на російську "Аврору"

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"iPhone – все. Чи викинути, чи дітям віддати. Це за березень доведеться зробити всім", - заявляє видання "Коммерсант" із посиланням на джерела.

Зазначається, що вимога відмовитися від iPhone повʼязана з "безпекою" – ці смартфони нібито більш схильні до злому або шпіонажу з боку Заходу.

Працівникам рекомендували перейти на смартфони на Android, китайських аналогах системи чи ОС "Аврора", яку розробила дочірня компанія "Ростелекому".

Видання аише, що Кремль може навіть закупить нові «безпечні» телефони для своїх співробітників, щоб полегшити їм відмову від американської техніки.

Крім того, рекомендації позбутися iPhone отримають і чиновники регіональних внутрішньополітичних блоків.

Зазначимо, що менеджери телекомунікаційних компаній повідомили наприкінці минулого року, що вихід виробників телекомунікаційного обладнання Nokiaі Ericsson з РФ може паралізувати мобільні мережі країни-агресора РФ в довгостроковій перспективі, що спричинить погіршення якості мобільного зв’язку для звичайних росіян.

Наразі швидкість мобільного інтернету в РФ впала в регіонах за межами Москви, оскільки відхід іноземних виробників обладнання обмежив доступ операторів до апаратного забезпечення.