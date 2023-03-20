Чиновникам в РФ рекомендовали избавиться от iPhone и перейти на "безопасные" телефоны

Сотрудников Кремля призвали к 1 апреля отказаться от iPhone и перейти на другие "безопасные" телефоны и операционные системы - в частности, на российскую "Аврору".

Об этом сообщают российские СМИ.

"iPhone - все. Выбросить или детям отдать. Это за март придется сделать всем", - заявляет издание "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Отмечается, что требование отказаться от iPhone связано с "безопасностью" – эти смартфоны якобы более склонны к взлому или шпионажу со стороны Запада.

Работникам рекомендовали перейти на смартфоны на Android, китайские аналоги системы или ОС "Аврора", разработанные дочерней компанией "Ростелекома".

Кроме того, Кремль может даже закупить новые "безопасные" телефоны для своих сотрудников, чтобы облегчить им отказ от американской техники.

Кроме того, рекомендации избавиться от iPhone получат и чиновники региональных внутриполитических блоков.

Отметим, что менеджеры телекоммуникационных компаний сообщили в конце прошлого года, что выход производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson из РФ может парализовать мобильные сети страны-агрессора РФ в долгосрочной перспективе, что приведет к ухудшению качества мобильной связи для обычных россиян.

Пока скорость мобильного интернета в РФ упала в регионах за пределами Москвы, поскольку уход иностранных производителей оборудования ограничил доступ операторов к аппаратному обеспечению.