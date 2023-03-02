У РФ зафіксували падіння швидкості інтернету

Швидкість мобільного інтернету в РФ впала в регіонах за межами Москви, оскільки відхід іноземних виробників обладнання обмежив доступ операторів до апаратного забезпечення.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що провідне галузеве видання Telecom Daily з посиланням на дані, що ґрунтуються на "результатах десятків тисяч вимірювань", проведених користувачами інструменту відстеження швидкості інтернету "Мегабітус", повідомило, що в Москві середній показник швидкості мобільного інтернету зріс на 32% у річному обчисленні, тоді як у інших регіонах спостерігалося зниження на 7%.

Telecom Daily пояснює падіння браком обладнання та тенденцією операторів мобільного зв’язку встановлювати нові базові станції у великих містах, де попит на їхні послуги найвищий.

У звіті також зазначено, що падіння мобільного інтернет-трафіку в Москві сприяло зростанню швидкості там.

"Будь-які проблеми зі зв’язком у Москві чи Санкт-Петербурзі можуть стати джерелом серйозних іміджевих проблем для оператора", — заявив генеральний директор Telecom Daily Денис Кусков. – І, навпаки, ніхто не помітить, якщо в далекій місцевості швидкість впаде на 20-30%".

У МТС повідомили, що відзначили зростання трафіку та швидкості мобільного інтернету в регіонах, але не зафіксували зниження.

"МТС постійно працює над розширенням пропускної здатності мережі, а оператори зв'язку та регулятори ведуть діалог, спрямований на усунення адміністративних бар'єрів і стимулювання розвитку галузі", - йдеться в повідомленні.

Інший мобільний оператор Мегафон заявив, що середня швидкість мобільного Інтернету в його мережі в регіонах, за винятком Москви, була на 14% вище в лютому в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а в столиці - на 18,5%.

Інші великі оператори Tele2 і Beeline, а також Міністерство цифрових технологій Росії не відповіли на запити про коментарі.

Зазначимо, що менеджери телекомунікаційних компаній повідомили наприкінці минулого року, що вихід виробників телекомунікаційного обладнання Nokiaі Ericsson з РФ може паралізувати мобільні мережі країни-агресора РФ в довгостроковій перспективі, що спричинить погіршення якості мобільного зв’язку для звичайних росіян.