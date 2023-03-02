В РФ зафиксировали падение скорости интернета

Скорость мобильного интернета в РФ упала в регионах за пределами Москвы, поскольку уход иностранных производителей оборудования ограничил доступ операторов к аппаратному обеспечению.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что ведущее отраслевое издание Telecom Daily со ссылкой на данные, основывающиеся на "результатах десятков тысяч измерений", проведенных пользователями инструмента отслеживания скорости интернета "Мегабитус", сообщило, что в Москве средний показатель скорости мобильного интернета вырос на 32% в годовом исчислении, в то время как в других регионах наблюдалось снижение на 7%.

Telecom Daily объясняет падение нехваткой оборудования и тенденцией операторов мобильной связи устанавливать новые базовые станции в крупных городах, где спрос на их услуги самый высокий.

В отчете также отмечено, что падение мобильного интернет-трафика в Москве способствовало росту скорости за рубежом.

"Любые проблемы со связью в Москве или Санкт-Петербурге могут стать источником серьезных имиджевых проблем для оператора", - заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. – И, напротив, никто не заметит, если в далекой местности скорость упадет на 20-30%".

В МТС сообщили, что отметили рост трафика и скорости мобильного интернета в регионах, но не зафиксировали понижения.

"МТС постоянно работает над расширением пропускной способности сети, а операторы связи и регуляторы ведут диалог, направленный на устранение административных барьеров и стимулирование развития отрасли", – говорится в сообщении.

Другой мобильный оператор МегаФон заявил, что средняя скорость мобильного интернета в его сети в регионах, за исключением Москвы, была на 14% выше в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в столице – на 18,5%.

Остальные крупные операторы Tele2 и Beeline, а также Министерство цифровых технологий России не ответили на запросы о комментариях.

Отметим, что менеджеры телекоммуникационных компаний сообщили в конце прошлого года, что выход производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson из РФ может парализовать мобильные сети страны-агрессора РФ в долгосрочной перспективе, что приведет к ухудшению качества мобильной связи для обычных россиян.