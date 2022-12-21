В РФ виникнуть проблеми з мобільним зв’язком після виходу з ринку Nokia та Ericsson

Запланований на кінець року вихід з російського ринку виробників телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson може паралізувати мобільні мережі країни-агресора РФ в довгостроковій перспективі, що спричинить погіршення якості мобільного зв’язку для звичайних росіян.

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Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що високопоставлені керівники телекомунікаційних компаній та інші джерела в галузі заявили, що російські користувачі мобільних телефонів, швидше за все, будуть відчувати погіршення якості мобільного зв’язку, більше перерваних дзвінків, більш тривалі збої, оскільки оператори втратять можливість оновлювати або виправляти програмне забезпечення.

Ericsson і Nokia, на які разом припадає значна частка ринку телекомунікаційного обладнання та близько 50% базових станцій у Росії, виробляють все, починаючи від телекомунікаційних антен і закінчуючи апаратним забезпеченням, яке з’єднує оптичне волокно, що передає цифрові сигнали.

Вони також надають важливе програмне забезпечення, яке дозволяє різним частинам мережі працювати разом.

"Ми працюємо до кінця року, і саме тоді закінчується термін дії всіх винятків (від санкцій), — сказав Reuters фінансовий директор Ericsson Карл Мелландер. Компанія Ericsson отримала звільнення від санкцій від влади Швеції.

Генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк повторив цю думку: "Наш вихід буде завершеним. Ми не збираємося нічого постачати в Росію".

Як пише видання, майбутній вихід Nokia та Ericsson може мати більш глибокий вплив на повсякденне життя росіян, ускладнюючи таку повсякденну річ, як телефонний дзвінок.

Максут Шадаєв, міністр зв’язку та ЗМІ РФ, нещодавно заявив, що чотири оператори зв’язку підписують контракти на витрати понад 100 мільярдів рублів (1,45 мільярда доларів) на обладнання російського виробництва.

"Це дозволить нам організувати сучасне виробництво телекомунікаційного обладнання в Росії", - сказав він, не назвавши ні операторів, ні виробників.

Джерела видання серед російських телокомкомпаній очікують, що розрив зв’язків з іноземними компаніями відкине російський зв’язок на одне покоління, оскільки решта світу просувається вперед із впровадженням технологій 5G.

"Якщо, імовірно, така ситуація триватиме роками, російські стільникові мережі за рівнем покриття можуть повернутися до стану кінця 1990-х років, коли їх покриття обмежувалося великими містами і найбагатшими околицями", — вважає Леонід Коник, керівник IT. видання ComNews у Москві.

За словами телекомунікаційних експертів, першими почнуть виходити з ладу сільські райони, коли оператори знімуть обладнання для зміцнення міських мереж, а відсутність оновлень програмного забезпечення може призвести до збоїв у мережі.

Китайський виробник телекомунікаційного обладнання Huawei, найбільший постачальник у Росії в минулому році з більш ніж третиною ринку, продовжить надавати оновлення програмного забезпечення та продовжуватиме технічне обслуговування, але він припинив продаж нового обладнання до Росії.

Джерела видання повідомили, що найбільшою перешкодою для операторів мобільного зв’язку для забезпечення роботи своїх мереж буде відсутність оновлень програмного забезпечення (Nokia та Ericsson заявили, що припинять оновлення програмного забезпечення).