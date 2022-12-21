В РФ возникнут проблемы с мобильной связью после выхода с рынка Nokia и Ericsson

Планируемый на конец года выход из российского рынка производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson может парализовать мобильные сети страны-агрессора РФ в долгосрочной перспективе, что приведет к ухудшению качества мобильной связи для обычных россиян.

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Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что высокопоставленные руководители телекоммуникационных компаний и другие источники в отрасли заявили, что российские пользователи мобильных телефонов, скорее всего, будут испытывать ухудшение качества мобильной связи, больше прерванных звонков, более длительные сбои, поскольку операторы лишатся возможности обновления или исправления программного обеспечения.

Ericsson и Nokia, на которые приходится значительная доля рынка телекоммуникационного оборудования и около 50% базовых станций в России, производят все, начиная от телекоммуникационных антенн и заканчивая аппаратным обеспечением, соединяющим оптическое волокно, передающее цифровые сигналы.

Они также предоставляют важное программное обеспечение, позволяющее разным частям сети работать вместе.

"Мы работаем до конца года, и именно тогда истекает срок действия всех исключений (от санкций), – сказал Reuters финансовый директор Ericsson Карл Мелландер. Компания Ericsson получила освобождение от санкций от властей Швеции.

Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк повторил это мнение: "Наш выход будет завершен. Мы не собираемся ничего поставлять в Россию".

Как пишет издание, будущий выход Nokia и Ericsson может оказать более глубокое влияние на повседневную жизнь россиян, усложняя такую повседневную вещь, как телефонный звонок.

Максут Шадаев, министр связи и СМИ РФ, недавно заявил, что четыре оператора связи подписывают контракты на расходы более 100 миллиардов рублей (1,45 миллиарда долларов) на оборудование российского производства.

"Это позволит нам организовать современное производство телекоммуникационного оборудования в России", – сказал он, не назвав ни операторов, ни производителей.

Источники издания среди российских телокомкомпаний ожидают, что разрыв связей с иностранными компаниями окинет российскую связь на одно поколение, поскольку остальной мир продвигается вперед с внедрением технологий 5G.

"Если, вероятно, такая ситуация будет продолжаться годами, российские сотовые сети по уровню покрытия могут вернуться к состоянию конца 1990-х годов, когда их покрытие ограничивалось крупными городами и богатыми окрестностями", - считает Леонид Коник, руководитель IT. издание ComNews в Москве.

По словам телекоммуникационных экспертов, первыми начнут выходить из строя сельские районы, когда операторы снимут оборудование для укрепления городских сетей, а отсутствие обновлений программного обеспечения может привести к сбоям в сети.

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei, крупнейший поставщик в России в прошлом году с более чем третью рынка, продолжит обновлять программное обеспечение и продолжить техническое обслуживание, но он прекратил продажу нового оборудования в Россию.

Источники издания сообщили, что наибольшим препятствием для операторов мобильной связи для обеспечения работы своих сетей будет отсутствие обновлений программного обеспечения (Nokia и Ericsson заявили, что прекратят обновление программного обеспечения).