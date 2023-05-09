В Украине одного из крупнейших производителей китайских автомобилей признали международным спонсором войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во вторник, 9 мая, внесло китайскую частную автомобилестроительную компанию Great Wall Motor в перечень международных спонсоров войны. Ведь автопроизводитель отказался выходить с российского рынка и имеет планы дальнейшего расширения бизнеса в РФ.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Секретарь правления Great Wall Сюй Хуэй заявил, что компания планирует направить инвестиции в государство-агрессор в размере $ 472 млн. В 2022 году на РФ пришлось около 30% доходов Great Wall за границей. Именно в России компания в 2019 году запустила первый зарубежный завод компании по полноценному производству автомобилей. На российском заводе HAVAL выпускаются интеллектуальные кроссоверы HAVAL F7 и HAVAL F7x, HAVAL JOLION и рамный внедорожник HAVAL H9.

Уже в 2022 году Great Wall Motor представила для российских клиентов новый бренд Tank и планирует привезти пикап Poer KingKong, а в 2023 году на рынок России выйдут внедорожники модели T300 и Т500. Расширение присутствия позволило компании получить рекордные показатели выручки и зарубежных продаж, а также значительный рост прибыли.

В 2023 году компания планирует нарастить продажу своей продукции в РФ на 50,9% – до 1,6 млн единиц.

"Таким образом, Great Wall Motor продолжает платить значительные налоги в бюджет страны-агрессорки, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать войну против Украины. Никаких попыток осудить вторжение России в Украину от руководства компании не было", - резюмировали в НАПК.

Все включенные в список компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками. Взаимодействие с базой World-Check помогает защищать международный финансовый сектор от спонсоров российской войны, сотрудничество с которыми опасно для социально ответственного бизнеса.

Ранее НАПК внесло в список международных спонсоров войны китайскую компанию Xiaomi Corporation.