В Угорщині пояснили, чому блокують транш військової підтримки ЄС для України

Уряд Угорщини 16 травня підтвердив, що заблокував виділення чергового траншу в розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру (EPF) для України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву пресслужби угорського уряду.

Європейський фонд миру був створений у 2021 році та є позабюджетним інструментом, спрямованим на підвищення здатності ЄС запобігати конфліктам, розбудовувати мир і зміцнювати міжнародну безпеку.

"Угорщина не погоджується з тим, що Європейський Союз, разом з іншими існуючими інструментами, використовує Європейський фонд миру виключно для підтримки України, оскільки це не дозволяє спрямувати достатні кошти для просування інтересів ЄС в інших сферах", - зазначили в уряді Угорщини.

Там додали, що інші сфери, де можуть бути використані кошти, включають Балкани або Північну Африку.

"Для уряду Угорщини вкрай важливо, щоб ці питання були з'ясовані, і тому він не схвалив виплату наступного траншу з EPF", - підкреслили в уряді Угорщини.

Загалом ЄС надав близько 3,6 млрд євро на військову підтримку Україні в рамках EPF.

Угорщина, яка є членом ЄС, а також НАТО, відмовилася надавати будь-яке військове обладнання сусідній Україні, куди вторглися російські війська в лютому 2022 року.

Угорщина також неодноразово критикувала санкції ЄС проти Росії, які також мають одностайно схвалити всі 27 країн ЄС, але врешті підтримала всі узгоджені заходи.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів обсягом в 500 мільйонів доларів для України з Європейського фонду миру.

Зауважимо, міністри оборони країн-членів ЄС винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру, із якого фінансують військову допомогу для України на 3,5 млрд євро.

14 березня Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру на 2 млрд євро – до 7,9 млрд євро до 2027 року. Передбачалося, що це буде сигналом, що ЄС налаштований і далі надавати військову підтримку Україні.

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