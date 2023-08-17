Україна внесла AliExpress до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) включило китайську корпорацію Alibaba Group Holding Limited, до списку міжнародних спонсорів війни через її діяльність на території Російської Федерації. Зокрема, компанія забезпечує платформи для торгівлі товарами, які були вивезені з окупованих територій України, зокрема міддю.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, на території Російської Федерації найвищу популярність отримала комерційна онлайн-платформа AliExpress, управління якою здійснюється через російське підприємство з групи компаній Alibaba - ТОВ "Алибаба.ком (РУ)", власником якої є зареєстрована в Сінгапурі фірма Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Станом на рік 2023, ця компанія продовжує свою присутність в Росії, при цьому прибуток компанії за 2022 рік склав $160 мільйонів.

У квітні 2023-го агенція Reuters повідомила, що китайська компанія Quzhou Nova закупала щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування, який наразі контролюється росіяними. З цієї міді компанія виробляє товари, які продає на платформах Alibaba.

Слід зазначити, що Alibaba також застосовує практику цензуривання вмісту, пов'язаного з російською війною, на своїх платформах, включаючи відсічення українського контенту. У березні 2022 року компанія Alibaba призупинила діяльність профілю українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, після того, як він опублікував пост, стосовно подій війни. Водночас, проросійський вміст на платформі залишається незмінним і не підлягає видаленню.

"Всі наведені факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, але й ідеологічно", - повідомляють у НАЗК.

Нагадаємо, раніше НАЗК внесло найбільшу у світі приватну алкогольну компанію Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки компанія продовжує розвивати свій бізнес в РФ.

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