Украина внесла AliExpress в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) включило китайскую корпорацию Alibaba Group Holding Limited в список международных спонсоров войны из-за ее деятельности на территории Российской Федерации. В частности, компания обеспечивает платформы для торговли товарами, вывезенными с оккупированных территорий Украины, в частности медью.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, на территории Российской Федерации наивысшую популярность получила коммерческая онлайн-платформа AliExpress, управление которой осуществляется через российское предприятие из группы компаний Alibaba – ООО "Алибаба.ком(РУ)", владельцем которой является зарегистрированная в Сингапуре фирма Aliexpress Russia Holding Private Ltd. По состоянию на год 2023 года, эта компания продолжает свое присутствие в России, при этом прибыль компании за 2022 год составила $160 миллионов.

В апреле 2023-го агентство Reuters сообщило, что китайская компания Quzhou Nova закупала по меньшей мере 3220 тонн медного сплава на общую сумму $7,4 млн у Дебальцевского завода металлургического машиностроения, контролируемого сейчас россиянами. Из этой меди компания производит товары, которые продаются на платформах Alibaba.

Следует отметить, что Alibaba также применяет практику цензурирования содержимого, связанного с российской войной на своих платформах, включая отсечение украинского контента. В марте 2022 года компания Alibaba приостановила деятельность профиля украинского стримера, который имел на AliExpress более 268 тысяч подписчиков, после того как он опубликовал пост относительно событий войны. Пророссийское содержимое на платформе остается неизменным и не подлежит удалению.

"Все указанные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, уплачивая налоги, но и идеологически", - сообщают в НАПК.

Напомним, ранее НАПК внесло крупнейшую в мире частную алкогольную компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны, поскольку компания продолжает развивать свой бизнес в РФ.

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