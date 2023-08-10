НАПК внесло алкогольную компанию Bacardi в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло крупнейшую в мире частную алкогольную компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны, поскольку компания продолжает развивать свой бизнес в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После начала широкомасштабной войны России против Украины компания Bacardi анонсировала остановку экспорта товаров в РФ. Однако позже продолжила поставки своей продукции на российский рынок, а также продолжает искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях, поскольку выход ряда ведущих международных компаний с российского алкогольного рынка значительно снизил конкуренцию.

Российское подразделение компании "Bacardi Rus" вернуло данную ситуацию в свою пользу. В прошлом году Bacardi Rus импортировал товаров на сумму $169 миллионов. Согласно данным, опубликованным на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации, доход "Bacardi Rus" в 2022 году вырос на 8,5% до 32,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль увеличилась до 4,7 миллиарда рублей, что есть на 206, 5% больше, чем в 2021 году (1,5 млрд рублей).

Кроме того, компания уплатила в бюджет РФ более 12 миллионов долларов налогов, что поддерживает экономику страны-агрессора и помогает ей спонсировать войну против Украины.

Заметим, продукция компании Bacardi Limited широко представлена более чем в 170 странах мира. Портфель включает в себя многие известные бренды, такие как Baron Otard, D’USSÉ, Bombay Sapphire; ром Bacardi; текила Cazadores; водка Grey Goose, Eristoff; виски Dewar’s, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel’s Envy и другие напитки, такие как Martini, St-Germain, Bénédictine.

В общем, компания владеет более чем 200 торговыми марками, среди которых выделяется одноименный ром Bacardi, который является самым продаваемым ромовым брендом в мире. Многогранный ассортимент продуктов Bacardi определяет его важную роль на глобальном рынке алкогольных напитков.

Напомним, ранее благодаря инструменту НАПК компания Mondelez International, которая есть в списке, столкнулась с корпоративным бойкотом в скандинавском регионе из-за того, что продолжает работать в России. В этой связи фирма попросила о встрече с правительством Норвегии, чтобы "защитить свой бизнес".