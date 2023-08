Пять греческих компаний-перевозчиков попали в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) восстановило статус пяти греческих компаний-перевозчиков в перечне "Международных спонсоров войны", поскольку эти компании не выполнили условия, согласованные во время переговоров по исключению их из перечня.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Там напоминают, что летом 2022 года НАПК предоставило статус "спонсоров войны" пяти греческим компаниям - Dynacom Tankers Management (DTM); Delta Tankers LTD; Thenamaris Ships Management Inc.; Minerva Marine; TMC Tankers LTD.

Компании транспортировали российскую нефть и нефтепродукты , тем самым пополняя бюджет страны-агрессора и финансируя российское вторжение.

Отмечается, что недавно украинская и греческая стороны приступили к переговорам, где было предложено компаниям выполнить следующие условия:

прекратить практику отключения транспондеров (устройств для отслеживания навигации судов);

прекратить практику перегрузки груза с борта на борт;

публично осудить российскую агрессию

"Проблема отключения транспондеров и перевалки с борта на борт была решена в 11-м пакете санкций ЕС. Однако эти пять греческих компаний-перевозчиков не выполнили в определенный срок требование публичного осуждения российской агрессии. Поэтому НАПК восстановило их статус в перечне "Международные спонсоры войны" ", – объясняют в ведомстве.

НАПК является органом, ответственным за систему комплаенса (соответствие закону деятельности компаний) в частном секторе. В ходе процедуры комплаенса контрагенты подлежат проверке на добродетель, в том числе социально ответственное ведение бизнеса в соответствии со стандартами ОЭСР.

Список международных спонсоров войны на портале Война и санкции является мощным репутационным инструментом для достижения добродетели цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из России, следовательно уменьшение финансовой и технологической способности страны-террориста убивать украинцев. Одним из рычагов давления платформы является сотрудничество с базой данных World-Check, используемой банками и страховыми компаниями для оценки рисков.

Именно поэтому для мировых компаний последствия пребывания в перечне становятся хуже, чем продолжение ведения бизнеса со страной-агрессором, подчеркнули в НАПК.

Так, недавно ирландская компания по снабжению судового топлива Peninsula Petroleum Limited была исключена из списка международных спонсоров войны, выполнив все необходимые условия, выбрав путь социально ответственного бизнеса.

"Агентство открыто к сотрудничеству с международным бизнесом и готово провести консультации по шагам, необходимым для исключения из перечня", - подчеркнули в НАПК.

Недавно Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Dubai Port World) в перечень международных спонсоров войны.