Крупнейшая в мире нефтесервисная компания полностью уходит из РФ

Нефтесервисная компания SLB (бывшая Schlumberger) со штаб-квартирой в США, реагируя на расширение международных санкций против России, полностью прекращает поставки продукции и технологий в эту страну. Об этом говорится в сообщении компании. Ранее же она прекратила такие поставки в Россию из США, Великобритании, стран Европейского союза и Канады.

Как напоминают в SLB, еще в марте 2022 года она предприняла добровольные меры по сокращению своей деятельности в РФ и объявила, что не будет делать новых инвестиций в Россию и внедрять там новые технологии.

"С тех пор компания продолжает выделять значительные ресурсы, чтобы обеспечить соответствие различных международных законов. SLB очень серьезно относится к соблюдению законов об экспортном контроле и экономических санкциях, и компания по-прежнему поддерживает международное сообщество, осуждая и призывая к прекращению войны в Украине", - подчеркивается в сообщении.

Напомним при этом, что в апреле Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло SLB в перечень международных спонсоров войны. В нем заявили, что та после вторжения России в Украину "не только не осудила военные действия агрессора, но и расширила свой бизнес на его территории" и работает с "Газпромом", "Роснефтью" и "Лукойлом", находящимися под санкциями США.

"Компания четко заявляет, что ее вклад в российскую экономику составил уже более 4,5 миллиарда долларов в виде налогов, а штат SLB в России насчитывает 11,5 тысячи сотрудников, работающих на ряд заводов и сервисных центров. Кроме того, в России SLB имеет широкую сеть дочерних предприятий, что позволяет ей обходить международные санкции", - заявили в НАПК.

В июне же НАПК начала практику исключения компаний из списка международных спонсоров войны в связи с уходом из РФ и разрывом всех связей с ней. Первой такой компанией стала ирландская Peninsula Petroleum, ранее поставлявшая, в частности, топливо танкерам, ходящим под российским флагом или перевозящим российскую нефть. В агентстве заявили, что хотят, "чтобы этот список уменьшался, а не наоборот".