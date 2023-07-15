Найбільша у світі нафтосервісна компанія повністю йде з РФ

Нафтосервісна компанія SLB (колишня Schlumberger) зі штаб-квартирою в США, реагуючи на розширення міжнародних санкцій проти Росії, повністю припиняє постачання продукції та технологій до цієї країни. Про це йдеться у повідомленні компанії. Раніше вона припинила такі поставки до Росії зі США, Великої Британії, країн Європейського союзу та Канади.

Як нагадують у SLB, ще в березні 2022 року вона пішла на добровільні заходи щодо скорочення своєї діяльності в РФ і оголосила, що не робитиме нових інвестицій у Росію і не впроваджуватиме там нові технології.

"З того часу компанія продовжує виділяти значні ресурси, щоб забезпечити відповідність різним міжнародним законам. SLB дуже серйозно ставиться до дотримання законів про експортний контроль та економічні санкції, і компанія, як і раніше, підтримує міжнародне співтовариство, засуджуючи та закликаючи до припинення війни в Україні", - Наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що у квітні Національне агентство України із запобігання корупції внесло SLB до переліку міжнародних спонсорів війни. У ньому заявили, що та після вторгнення Росії в Україну "не тільки не засудила військові дії агресора, а й розширила свій бізнес на його території" і працює з "Газпромом", "Роснафтою" та "Лукойлом", які перебувають під санкціями США.

"Компанія чітко заявляє, що її внесок у російську економіку склав уже понад 4,5 мільярда доларів у вигляді податків, а штат SLB у Росії налічує 11,5 тисячі співробітників, які працюють на низку заводів і сервісних центрів. Крім того, у Росії SLB має широку мережу дочірніх підприємств, що дозволяє їй обходити міжнародні санкції", - заявили в НАЗК.

У червні ж НАЗК розпочало практику виключення компаній зі списку міжнародних спонсорів війни у зв'язку з виходом з РФ і розривом усіх зв'язків із нею. Першою такою компанією стала ірландська Peninsula Petroleum, яка раніше постачала, зокрема, паливо танкерам, що ходять під російським прапором або перевозять російську нафту. В агентстві заявили, що "хочуть, щоб цей список зменшувався, а не навпаки".